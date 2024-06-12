Казахстанским предпринимателям стало проще и безопаснее работать с платежными картами и транзакциями

PS Cloud Services взяла на себя выполнение большей части обязательств по PCI DSS и сертифицировала облако.

PS Cloud Services вновь подтвердил соответствие международным стандартам информационной безопасности и сертифицировал по стандарту PCI DSS 3.2.1 все свои дата-центры и облачную платформу. Это дает казахстанскому бизнесу, от небольших стартапов до корпораций в области финтеха и электронной коммерции, возможность существенно сэкономить ресурсы и инвестиции, используя казахстанскую облачную инфраструктуру.

Стандарт PCI DSS, «Payment Card Industry Data Security Standard», учрежден международными платежными системами (VISA, MasterCard и прочими) для защиты данных платежных карт. Сертификация обязательна с 2012 года для организаций, работающих с банковскими картами. Получение сертификации PCI DSS включает детальный аудит более 600 контрольных пунктов по всем аспектам безопасности данных: защищенность сетей, управление уязвимостями, контроль физического и сетевого доступа, шифрование данных, поддержка политики ИБ, мониторинг и тестирование. Сертификация требует значительных финансовых и временных затрат.

Очевидно, что предприниматели сталкиваются с множеством проблем, связанных с развитием бизнеса. Приоритет задач, касающихся IT и ИБ, в том числе, транзакций, долгое время остается второстепенным. Принятое решение выбирается среди наиболее доступных, а затем эксплуатируется долгое время. На старте бизнеса актуальная задача для любой рыночной компании — проводить транзакции и принимать платежи с помощью банковских карт. Сюда относятся компании из финансовой индустрии, интернет-магазины, call-центры, ритейлеры и в целом все организации, являющиеся поставщиками товаров и услуг. Сертификация PCI DSS на базе облачной казахстанской IT-инфраструктуры у сертифицированного провайдера упрощает выполнение требований международных платежных систем к информационной безопасности.

«Соблюдение стандарта PCI DSS обязательно для держателей карт — это условие международных платежных систем. Мы пошли навстречу нашим клиентам из финансового сектора: взяли на себя выполнение большей части обязательств по PCI DSS и сертифицировали облако. Это двойной выигрыш для игроков финсектора: они тратят меньше ресурсов на соответствие положениям стандарта и получают рост функционала бизнеса благодаря возможностям облака. В целом, безопасность интернет-платежей — серьезный вопрос как в коммерческом, так и репутационном аспектах, и теперь мы, как сертифицированный провайдер, даем решение этого вопроса с минимальными инвестициями со стороны предпринимателя», — отмечает Никита Красулин, CEO PS Cloud Services.

Сертификация облачной платформы (IaaS, K8saaS) ориентирована на перспективу развития финтех-решений. Возможность оптимизации капитальных затрат и быстрая масштабируемость IT-инфраструктуры в облаке вызывает большой спрос среди e-commerce и финансового сектора. По предварительным данным iKS-Consulting, объем казахстанского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2023 году вырос на 68,5% и составил 33,2 млрд тенге. Таким образом, благодаря PS Cloud Services игроки финансового рынка РК получают отечественного поставщика облачных услуг, сертифицированного по международным стандартам ИБ и удовлетворяющего спрос на локальную облачную инфраструктуру. Расширение выбора провайдеров способствует здоровой конкуренции на локальном рынке, увеличивает возможности местных предприятий для выхода на международные рынки и стимулирует рост финтех-индустрии.