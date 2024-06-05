Генпрокуратура разослала повторное предупреждение

К казахстанцам вновь обратились из-за участившихся случаев мошенничества.

Генеральная прокуратура Казахстана сегодня снова обратилась к гражданам. Причина — участившиеся случаи мошенничества. Главный надзорный орган страны повторно предупреждает казахстанцев о фактах мошенничества, передает Zakon.kz.

«Участились случаи создания в мессенджерах фейковых аккаунтов с фотографиями руководства органов прокуратуры и отправления сообщений с признаками мошеннических действий. В этой связи Генеральная прокуратура повторно призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам», — говорится в обращении.

При получении подобных звонков либо сообщений граждан просят незамедлительно сообщать об этих фактах в правоохранительные органы.