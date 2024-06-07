Первая в ЦА лаборатория по исследованию 5G открыта в Казахстане

Она будет использоваться для исследований в области беспроводных коммуникаций, интернета вещей и других современных технологий.

В Международном университете информационных технологий состоялось торжественное открытие первой лаборатории 5G при поддержке японской компании Anritsu и казахстанской «Оптические Технологии». Лаборатория оснащена передовыми инструментами Anritsu для тестирования сетей 5G, включая эмуляцию 3G, 4G и 5G сетей. Она будет использоваться для исследований в области беспроводных коммуникаций, интернета вещей (IoT) и других современных технологий. Благодаря практическим возможностям лаборатории повысится квалификация студентов и востребованность выпускников МУИТ на рынке труда.

Ciril Noger, специалист компании Anritsu с докладом «Ensuring Performance of 5G Network with Accurate Field Measurerements», презентовал возможности оборудования для мониторинга и тестирования обеспечения работоспособности сетей 5G. Также с докладом выступил Никита Кузьмичев, инженер по эксплуатации компании Anritsu. Он рассказал об измерениях волоконно-оптических линий. Последние новшества позволили производить сложные измерения оптических линий с высокой точностью и надежностью.

МУИТ стал первым университетом Центральной Азии, где компания Anritsu открыла исследовательскую лабораторию. Похожие лаборатории компании уже действуют в таких странах, как Швейцария (Швейцарский инновационный парк в Биле/Бьенне), Италия (Римский университет Тор Вергата), США и Япония. Лаборатории позволяют студентам и исследователям по всему миру воспользоваться современными технологиями и методами тестирования.

Интегратором Anritsu в Казахстане выступила компания «Оптические технологии», которая работает на рынке телекоммуникаций и энергетики более 10 лет и реализует проекты для заказчиков, помогая предприятиям различных отраслей в Казахстане и странах Центральной Азии повысить операционную эффективность. Лаборатория 5G в МУИТ станет важным шагом в развитии научной и образовательной инфраструктуры университета, поддерживая инновационные исследования и способствуя подготовке высококвалифицированных специалистов.