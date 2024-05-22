Прямой эфир: PROFIT Telecom Day 2024

Трансляция с конференции о новейших технологиях построения цифровых сетей в Казахстане.

22 мая в Алматы проходит конференция PROFIT Telecom Day 2024, где обсуждаются технологии построения цифровых сетей в Казахстане и инновации в отрасли.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Современное состояние отрасли связи в РК. Асылбек Хайрушев, президент ОЮЛ «Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана».

9:50 — Преобразование telcos в более технологически ориентированные и инновационные компании. Асель Хамитова, менеджер отдела технологического консультирования KPMG в Кавказе и Центральной Азии.

10:10 — Телеком сегодня. Панельная дискуссия.

11:10 — 5G Network Latency and Time Synchronization; ZR/ZR+ Transceivers for Data Center Interconnect. Никита Кузьмичев, технический специалист Anritsu.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Доклад Линкмастер Казахстан.

12:20 — Fortinet Security Fabric — сеть кибербезопасности. Арменак Аракелян, менеджер по работе с ключевыми заказчиками, Fortinet.

12:40 — Аккумуляторные батареи для применения в Телекоме. Марина Шютц, менеджер по развитию бизнеса, LEOCH Battery.

13:00 — Обеденный перерыв.

14:00 — Точки обмена трафиком в Казахстане. Вадим Вьюшков, заместитель директора Департамента информационных технологий, АО «Государственная техническая служба».

14:20 — Применение ИИ в транспортной и телекоммуникационной отрасли. Диас Кадыров, исполнительный директор Казахстанской ассоциации участников интермодальных пассажирских перевозок при «Казахстан темир жолы».

14:40 — Инновационные методы обеспечения связи производственных предприятий в подземных условиях: вызовы и возможности. Александр Гревцев, международный консультант.

15:00 — Развитие ИТ-инфраструктры в «Жана Казахстане»: проблемы и перспективы. Калилалло Байтасов, CIO Elcos.

15:20 — Проблемы доступа к инфраструктуре. Радмир Бадиков, операционный директор, Казахстанская Ассоциация операторов связи.

15:40 — Глобальные тренды в отрасли связи для разработки стратегии развития операторов связи. Саян Доржиев, генеральный менеджер Gartner Kazakhstan.

16:00 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.