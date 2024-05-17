Взломаны мессенджеры руководства Минэнерго Казахстана

В ведомстве просят не доверять ссылкам, которые, возможно, придут со взломанных номеров.

Злоумышленники взломали мессенджеры, принадлежащие руководству министерства энергетики республики, об этом сообщил официальный представитель Минэнерго Шынгыс Ильясов, передает Sputnik. «Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства министерства энергетики. Посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и так далее. Работа по восстановлению мессенджеров уже ведется», — заявил официальный представитель министерства.

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