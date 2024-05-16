По поручению Главы государства министерством просвещения реализуется ряд мер по цифровизации образования.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» к волоконно-оптической сети связи планируется подключить 2066 школ страны до 2027 года, еще 1993 школы будут подключены к высокоскоростному интернету Starlink. На сегодня спутниковый интернет проведен в 624 школах. Об этом на брифинге в СЦК рассказала вице-министр просвещения Арай Уразова.

Кроме того, по ее словам, в целях искоренения коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях разработана Единая база учета очередности. Для удобства жителей внедрено несколько способов подачи заявок: портал электронного правительства, мобильные приложения банков второго уровня и официальные площадки местных исполнительных органов. В настоящее время пилот апробирован в Шахтинске Карагандинской области и Петропавловске Северо-Казахстанской области. В проект включены города Атырау, Шымкент, Кызылорда, Жамбылская, Карагандинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. До конца 2024 года он будет распространен по всей стране.

«Также хотим сообщить еще одну новость: в мобильном приложении EgovMobile запущен новый цифровой документ „Информация об образовании“. Это документ, подтверждающий, что ребенок учится в детском саду, школе или колледже. Здесь указываются данные об образовательной организации ребенка. В этой связи с 27 декабря 2023 года приостановлено истребование справок в бумажном виде из учебного заведения», — сказала спикер.

Цифровой контроль за учетом детей в образовательной организации предотвращает коррупцию и факты ложного накручивания численности в детских садах. Также с прошлого года дипломы о техническом и профессиональном образовании стали доступны в цифровом формате в мобильном приложении Egov Mobile.

Ведется работа по цифровизации аттестатов об основном и среднем образовании. В этом году выпускники могут получить документы об окончании школы в мобильном приложении Egov Mobile.