Терминал для самостоятельного оформления документов установили в Кокшетау

Проект сократит время ожидания и упростит процесс получения документов.

Жители Кокшетау смогут оформить документы с помощью нового «Терминала документирования» при ЦОНе. Проект уже запущен и в настоящее время работает в штатном режиме. Он позволяет самостоятельно оформлять паспорта и удостоверения личности через терминалы самообслуживания, сокращая время ожидания и упрощая процесс получения документов.

Новый терминал документирования в г. Кокшетау находится по адресу: ул. Ауезова, 189А (режим работы 09.00 — 18.00).

Терминалы оснащены системой распознавания лиц, что повышает безопасность процедуры и исключает возможность незаконного получения документов. Граждане могут выбрать наиболее подходящее фото, оплатить госпошлину на месте и подать заявку на изготовление документов всего за пять минут.

Аналогичные терминалы уже установлены во всех ЦОНах Астаны и двух ЦОНах Алматы. Теперь они доступны и жителям Кокшетау. Всего с момента запуска проекта через терминалы документирования оказано уже более 38 тысяч государственных услуг. Число обращений граждан через терминалы составляет более 30% от общего числа обращений в ЦОНах Астаны и Алматы.