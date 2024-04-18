Astana Hub и EIF подписали меморандум

Это новый этап сотрудничества для развития технологических стартапов Казахстана и Армении.

15 апреля крупнейший инновационный центр в Центральной Азии — Astana Hub и ведущая организация в области поддержки инноваций в Армении — Enterprise Incubator Foundation (EIF) подписали меморандум о сотрудничестве. Это событие отражает стремление обеих организаций к укреплению партнерских отношений и совместным усилиям в поддержке инноваций, технологического предпринимательства и развития стартап-экосистемы в регионе.

Подписание меморандума предполагает начало нового этапа в сотрудничестве между Astana Hub и EIF. Целью этого партнерства является создание благоприятной среды для инноваций, обмена опытом и ресурсами, а также расширение возможностей для технологических стартапов и компаний в Казахстане и Армении.

По результатам встречи, участники выразили уверенность в успешном развитии этого стратегического партнерства. Ожидается, что взаимная выгода от совместных инициатив, направленных на поддержку инноваций и предпринимательства, будет значительной.