Yandex Cloud «приземлился» в Караганде

Yandex Cloud начинает предоставлять облачные сервисы на базе дата-центра в Казахстане.

Облачная платформа Yandex Cloud разместила серверную инфраструктуру на территории Казахстана в дата-центре в Караганде. Теперь пользователям в Казахстане и Центральной Азии доступен широкий портфель облачных сервисов и технологий Yandex Cloud: решения для хранения и обработки данных, технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и многое другое. С их помощью компании смогут быстро и эффективно создавать новые цифровые сервисы.

Этот шаг является частью долгосрочной стратегии развития Yandex Cloud в Казахстане и Центральной Азии. В казахстанском офисе уже работает команда технических специалистов и экспертов, тарификация сервисов Yandex Cloud доступна в тенге. А сервис распознавания и синтеза речи Yandex SpeechKit работает на казахском и узбекском языках. С его помощью компании могут создавать голосовых помощников и роботов для колл-центров.

Десятки казахстанских компаний из крупного и среднего бизнеса, а также стартапы уже используют Yandex Cloud для снижения затрат и ускорения запуска своих цифровых продуктов. Среди клиентов, которые уже выбрали Yandex Cloud в Казахстане в качестве своего технологического партнера: Kolesa Group,Технодом, Бухта, HR Messenger, TargetAI, 1Fit, Demetra, Rocket Firm и другие.

«Последние несколько лет спрос на облачные технологии в Казахстане стремительно растет. Мы в Yandex Cloud стремимся предоставить самые актуальные сервисы, которые дают новые возможности для роста и создания новых цифровых продуктов в стране. Запуск облачной платформы на базе локального дата-центра — еще один шаг, чтобы быть ближе к нашим пользователям в Казахстане и Центральной Азии. Мы верим, что это будет способствовать развитию облачного рынка в регионе и даст новые возможности для развития инноваций в Казахстане и в Центральной Азии в целом», — отметил Арыстанбек Джолдасбеков, директор Yandex Cloud в Казахстане.