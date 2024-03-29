Пресечено более 44 млн фрод-звонков от мошенников казахстанцам

Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи.

Так, за период функционирования системы пресечено более 44 млн таких звонков. Эти данные в ходе пресс-конференции в СЦК озвучил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Сүйінбай.

Вместе с тем мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. В основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за текущий год совершено почти 1 тыс. преступлений.

«Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный „страховой“ счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег. Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты, либо под их диктовку устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды SMS-уведомлений. Таким образом, сами граждане обходят все меры безопасности, используемые банками», — сказал представитель ведомства.

В некоторых случаях люди закладывали либо продавали квартиры и автомобили, а вырученные деньги переводили на счета мошенников. Спикер отметил, что сотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону.

«Министерством принимаются меры, направленные на предупреждение и раскрытие таких преступлений. Совместно с банками реализуются дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов, в т. ч. по оперативному взаимодействию с полицией», — сказал Ж. Сүйінбай.

С операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам. Аналогичные соглашения подписаны с сайтами объявлений «Колеса», «Крыша» и компанией ЦАРКА.