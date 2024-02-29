В Казахстане создадут Национальную платформу искусственного интеллекта

Расширенная коллегия по итогам 2023 года состоялась в МЦРИАП.

28 февраля состоялось расширенное заседание коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в ходе которого обсуждались итоги и приоритеты работы в курируемых направлениях. В заседании приняли участие заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства РК Галымжан Койшыбаев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, руководители и сотрудники управлений министерства и подведомственных организаций, заместитель председателя сената Жакип Асанов, заместитель председателя мажилиса парламента Альберт Рау, депутат мажилиса парламента Екатерина Смышляева, председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, генеральный директор «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» Магжан Мадиев и представители IT-рынка.

Багдат Мусин подвел итоги работы прошлого года, а также рассказал о планах на 2024 год. Так, сегодня 92% всех госуслуг доступно онлайн, и большая их часть (85%) — с мобильного телефона. В 2023 году запущен ряд новых цифровых сервисов, такие как оформление ипотеки, покупка или продажа недвижимости, бронирование VIP-номеров, легализация автомашин и цифровой нотариат. Также сегодня 51 услуга доступна в приложениях коммерческих банках.

«Динамика роста использования цифровых сервисов подтверждает правильно выбранную нами модель, а именно — человекоцентричный подход. Цифровизация тоже приносит экономический эффект. Интересное наблюдение по Центрам обслуживания населения: после бесшовной интеграции информационных систем ЦОН и МВД значительно возросла сумма сборов, практически в 9 раз», — отметил Багдат Мусин.

Еще одним важным направлением работы МЦРИАП является экспорт IT-услуг. По прогнозам, по итогам прошлого года экспорт IT-услуг достигнет плановых 500 млн долларов. Это способствует росту экономики, выплачиваются заработная плата, налоги. Объем IT-услуг за 9 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 43% и составил 734 млрд тг.

По телекоммуникационной отрасли за 2023 год 169 сел переведены на стандарт 4G. По оптическим линиям связи подключено свыше 80 тыс. домохозяйств, в 20 городах установлено 740 БС для стандарта 5G. За прошлый год проведено 782 внеплановых проверки и выписано штрафов на сумму 3,3 млрд тенге. Рост суммы штрафов повлиял на исполнение предписаний. Так, если в 2022 году исполнялось всего лишь 30% предписаний, то в 2023 году процент исполнения составляет 65.

В целях улучшения качества интернета в текущем году планируется модернизировать БС до стандарта 4G в 400 селах, довести оптические линии связи до 764 сел. В результате будет подключено 100 тыс. домохозяйств в 286 селах.

Задача МЦРИАП — сформировать защищенную экосистему государства и гражданина. При поддержке депутатского корпуса в прошлом году приняты законодательные инициативы по защите персональных данных: информирование граждан о фактах утечки персональных данных и запрет на сбор копий документов, добровольный отказ от получения банковских займов. В этом году Министерством планируется разработать ряд законодательных поправок: закрепить контроль над деятельностью суперадминистраторов, внедрить обязательное киберстрахование для компаний, накопивших приличный объем персональных данных, установить размер финансирования для обеспечения информационной безопасности в пределах 10-15% от IT-бюджета и увеличить штрафы за нарушение информационной безопасности в 3 раза.

Также для формирования экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане МЦРИАП определило три технологические основы: база данных, достаточные вычислительные мощности (создание суперкомпьютера) и научная работа по созданию казахстанской большой языковой модели. Все это будет объединено в Национальную платформу искусственного интеллекта.

Для привлечения энтузиастов и стартапы в сферу искусственного интеллекта в рамках программы ТechOrda планируется выделить 15% ваучеров специально для обучения специалистов в сфере искусственного интеллекта. Также совместно с Министерством высшего образования и науки вводятся дисциплины по ИИ в трех ВУЗах страны в сотрудничестве с зарубежными университетами. В этом году планируется разработать инициативы, которые будут направлены на институционализацию этой платформы и исполнение поручений Главы Государства.

Галымжан Койшыбаев в свою очередь отметил, что потенциал для развития и совершенствования цифровизации достаточно высок и предусматривает адаптацию экономических, социальных аспектов к требованиям и стандартам современного цифрового мира.

«Принципиально новая траектория цифровой трансформации, заданная Главой государства, направлена на ускорение темпов развития нашей экономики и улучшение качества жизни населения. Это позволит создать условия для перехода экономики на принципиально новый уровень — цифровую экономику будущего», — подытожил Галымжан Койшыбаев.