Востребованные онлайн-курсы для безработных назвали в Минтруда

Более 11 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek.

С начала года 11,2 тысяч граждан, из которых порядка 5,7 тысяч безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. С момента запуска на платформе опубликовано 475 курсов по различным направлениям, из них 241 — бесплатные. Также имеются курсы от партнеров с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов, передает Kazpravda.kz.

«Наиболее востребованные курсы за январь — «профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении», «основы экологической безопасности», «продавец», «финансовая грамотность», «работа с детьми дошкольного возраста. На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по различным профессиям — в сферах проживания и питания, строительства и ЖКХ, социального обслуживания, финансов и бухучета, информационных технологий и других», — отметили в ведомстве.

Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на электронной бирже труда (Enbek.kz). При поиске работников работодатель будет видеть сертификаты.

Размещение онлайн курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.

«Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео — и аудиоматериалы, инфографика и др. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями. Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения», — заключили в ведомстве.

Напомним, с декабря прошлого года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek.