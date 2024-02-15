В Казахстане стартовали продажи самого тонкого складного смартфона HONOR Magic V2

Флагманский складной смартфон нового поколения бросает вызов отраслевым стандартам благодаря значительным улучшениям форм-фактора, аккумулятора, дисплея и пользовательского опыта.

«Мы рады представить HONOR Magic V2, изысканный смартфон с невероятно тонким и легким корпусом, настолько тонким, что еще вчера это казалось невозможным, — сказал Джонибек Вэй, региональный директор HONOR в Казахстане. — В сложенном виде он не отличается от классических смартфонов. HONOR Magic V2 предлагает абсолютную универсальность, позволяющую потребителям наслаждаться передовыми технологиями уже сегодня».

Ультратонкий дизайн, измеряемый миллиметрами

В стремлении к максимальной портативности HONOR тщательно проработала дизайн, процесс производства и выбор материалов для HONOR Magic V2. Весом всего 231 грамм и толщиной 9,9 мм в сложенном состоянии он устанавливает новые стандарты для складных устройств.

Magic V2 оснащен сверхлегким титановым шарниром, который обеспечивает высокую прочность конструкции. Кроме того, для изготовления основного корпуса HONOR Magic V2 была специально разработана новая фирменная сталь HONOR, гарантирующая дополнительную прочность и долговечность. Благодаря этим инновациям HONOR Magic V2 получил сертификат долговечности от всемирно известной компании SGS — более 400 тысяч складываний или срок службы до десяти лет при складывании до 100 раз в день.

Инновационный кремний-углеродный аккумулятор

HONOR Magic V2 представляет двойные кремниево-углеродные батареи со средней толщиной всего 2,72 мм. Инновационный аккумулятор оснащен революционной технологией HONOR по сбору энергии при низковольтном заряде, обеспечивающей высокую мощность — емкость аккумулятора 5000 мАч и поддержка 66 Вт HONOR SuperCharge позволяют пользователям оставаться на связи без постоянной подзарядки.

Фирменные экраны HONOR

В HONOR Magic V2 воплощены технологии, ориентированные на улучшение комфорта пользователя. Новый флагман оснащен впечатляющим складным OLED-дисплеем LTPO с поддержкой 1,07 миллиарда цветов и исключительной точностью цветопередачи. Технология ШИМ-регулирования 3840 Гц минимизирует нагрузку на глаза, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании смартфона. Еще одной особенностью экрана является функция динамической регулировки яркости, которая следит за естественным ритмом освещения, помогая снизить утомляемость глаз. Уровень яркости дисплея автоматически подстраивается под условия окружающего освещения и время использования устройства, обеспечивая оптимальный комфорт для глаз пользователей.

Кроме того, функция Circadian Night Display переводит экран в более теплые цвета и уменьшает количество циркадных стимулов, что способствует повышению уровня мелатонина при использовании устройства перед сном. Это помогает пользователям засыпать быстрее и улучшает качество и продолжительность их сна.

Модернизированные возможности камеры

HONOR Magic V2 предлагает тройную камеру, которая включает в себя основную камеру на 50 Мп (f/1,9), сверхширокоугольную камеру на 50 Мп (f/2,0), а также телеобъектив на 20 Мп (f/2,4). Это позволяет создавать качественные фотографии благодаря высоким показателям светочувствительности. Фронтальная двойная камера с двумя 16 Мп сенсорами (f/2.2) поддерживает различные режимы съемки и облегчает создание фото и видеоконтента.

Безопасность операционной системы

HONOR Magic V2 работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13, обеспечивая многофункциональный пользовательский опыт. А для защиты конфиденциальности и безопасности пользователей в HONOR Magic V2 также предусмотрена новая функция параллельного пространства, позволяющая отделить рабочие приложения от личных.

Гарантийные привилегии

Бесплатная замена экрана в течение трех месяцев с момента покупки в случае повреждения. Этой акцией могут воспользоваться клиенты, купившие смартфон в период с 14.02.2024 по 25.03.2024. Бесплатная замена двух пленок для внутреннего экрана и шести пленок для внешнего экрана в течение двух лет с момента покупки при предъявлении фискального чека. Кроме того, на время ремонта клиенту будет предоставлен в пользование временный смартфон. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр лично.

Цвета, цена и доступность

HONOR Magic V2 доступен в двух элегантных цветах: «черный кожаный» и «фиолетовый». Начиная с 14 февраля HONOR Magic V2 можно приобрести по цене 999 990 тенге за версию 512 Гб.