Казахстанские девушки получат возможность обучиться цифровым навыкам

По программе «Tech Girls» смогут обучиться девушки в возрасте от 16 до 25 лет

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан совместно с международным технопарком «Astana Hub» и некоммерческой организацией «Techno Women» объявила о запуске программы «Tech Girls» для девушек в возрасте от 16 до 25 лет. Об этом рассказала член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Азиза Шужеева.

«Как вы знаете, Казахстан — очень продвинутая в сфере цифровизации страна. И это создает большие и новые возможности для девочек и женщин. Национальная комиссия по делам женщин и семейной демографической политике уделяет особое внимание расширению экономических возможностей для женщин в нашей стране. С помощью цифровых технологий наши казахстанские женщины, действительно, могут найти свою нишу на рынке труда», — подчеркнула спикер.

Она также добавила, что в прошлом году был реализован проект IT-Aiel. Проводится обучение ремесленниц электронной коммерции, проводятся хакатоны. Работа продолжается. Намечена цель по достижению планки в 45% женщин в ИКТ.