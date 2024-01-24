Более 30 миллионов обращений поступило на 1414 в 2023 году

По сравнению с 2022 годом количество звонков выросло почти на 24%, что составляет более 7 миллионов обращений.

1414 оказывает консультативную помощь по государственным услугам, системе eOtinish, деятельности ЦОНов, правовым вопросам. Помимо этого, операторы могут ответить на вопросы социально-трудовой сферы, по обязательному социальному медицинскому страхованию и получению медицинской помощи.

В прошлом году граждан чаще всего интересовали вопросы получения паспортов, удостоверений личности, водительских прав и назначения пособий по рождению ребенка и уходу за ним.

Также, в прошлом году на линии единого контакт-центра был внедрен робот, который 24/7 оказывает популярные государственные услуги и консультативную поддержку. Он может самостоятельно оказать такие востребованные сервисы, как бронирование очереди в ЦОН, проверка готовности документов, выдача справок психо- и наркологического диспансера. В 2023 году помощью робота воспользовались более 5 млн раз.