Еще 285 сейсмостанций требуется установить в регионах Казахстана

Шесть из 70 имеющихся в нерабочем состоянии.

Президент раскритиковал слабое оснащение системы предупреждения и ликвидации ЧС в Казахстане. Он отметил, что в стране необходимо установить дополнительные сейсмостанции. Об этом президент высказался на совещании по вопросам сейсмической безопасности в Алматы, передает Liter.kz.

Слабое материально-техническое оснащение президент отметил у сети сейсмического мониторинга, в обеспечении спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой.

Сейчас сейсмическое наблюдение проводится 70 сейсмологическими станциями, расположенными в Алматы, Шымкенте и 12 областях. Шесть из них в нерабочем состоянии, констатировал президент.

«Согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций. В случае разрушительного землетрясения большое значение будет иметь наличие и доступность государственного материального резерва. Решающую роль сыграет способность оперативно восстановить транспортное сообщение и организовать медицинскую помощь. Акимы совместно с МЧС должны убедиться, что все населенные пункты к этому готовы не на бумаге, а на деле. Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками», — отметил Токаев.

По его словам, вопрос обеспечения сейсмической безопасности при строительстве решен не полностью, а меры безопасности во время землетрясения нуждаются в кардинальном пересмотре.