Наклейки с QR-кодом появились на остановках Астаны

Они могут подсказать ожидающим пассажирам время прибытия маршрутных автобусов.

Как сообщает CTS в столице начали работу в рамках модернизации электронной системы оплаты проезда и диспетчеризации по оцифровке остановочных пунктов. Теперь на остановочных пунктах размещены наклейки с QR-кодами, отсканировав которые, можно увидеть прогноз прибытия маршрутов в реальном времени, передает Kazpravda.kz.

Для этого необходимо скачать мобильное приложение Avtobys из Google Play, App Store или других магазинов. На главной странице приложения нажать кнопку QR, отсканировать QR-код на остановке. После на экране отобразятся маршруты, которые проезжают, и время их прибытия. На сегодня наклейки с QR-кодами размещены на 225 остановочных пунктах.

Работа по размещению схем с QR-кодом продолжается.