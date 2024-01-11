120 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых выдано с помощью Minerals.gov.kz

Платформа значительно облегчает работу недропользователей за счет автоматизации, ускорения и упрощения бизнес-процессов.

Разработанная Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК единая платформа недропользования Minerals.gov.kz позволяет принимать заявления от недропользователей в электронной форме для получения лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Это значительно облегчает работу недропользователей за счет автоматизации, ускорения и упрощения бизнес-процессов, а также дает возможность получать полную картину о запрашиваемом участке.

«В соответствии с поручением Главы государства в июне 2023 года мы запустили платформу Minerals.gov.kz. На ней зарегистрировано 2462 пользователя, из которых 801 использовали электронную цифровую подпись. Общее количество электронных заявлений на разведку составляет 1226, а на добычу — 28. За период выдано 120 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Автоматические инструменты для платформы моментально показывают пересекающиеся конфликты природопользования. Таким образом, пользователь платформы имеет возможность через единое окно рассматривать и выбирать участки, на которых разрешено/запрещено вести разведочные или добычные работы согласно законодательству», — поделился министр цифрового развития Багдат Мусин.

Для эффективной работы государственных органов на карте платформы загружены слои, такие как подземные воды, единый кадастр фонда недр, населенные пункты, гидротехнические сооружения, водоохранные зоны и полосы, могильники, кладбища, инженерные сооружения, земельные участки АИС ГЗК. Эта информация позволяет упростить и ускорить процесс согласования выбора, с учетом участков, где запрещено ведение недропользовательской деятельности. Это позволяет предупредить риски незаконного проведения разведывательных работ.

Важно отметить, что потенциальным недропользователям при выборе участка необходимо рассмотреть отчеты геологической изученности для принятия решения на подачу заявки. Платформа позволит рассматривать отчеты удаленно в цифровом формате.

В рамках расширения функционала платформы планируется внедрение модуля по сдаче отчетности лицензионно-контрактных условий. В соответствии с обновленными нормами, начиная с января и до апреля недропользователям требуется предоставлять отчеты о выполненной работе. Теперь вся документация, включая лицензии и контракты, будет управляться в единой цифровой платформе, обеспечивая более эффективное ведение деятельности в сфере недропользования. Этот модуль представляет собой важный шаг в работе по улучшению эффективности и прозрачности управления природными ресурсами, обеспечивая более эффективное взаимодействие между недропользователями и государственными структурами.