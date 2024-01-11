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Единую информсистему водных ресурсов разработают в Казахстане

Нововведение позволит следить за распределением и использованием водных ресурсов страны вплоть до конечного потребителя.

11 января 2024 10:04, Profit.kz
Рубрики: Общество

Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с нацкомпанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» работает над созданием единой информационной системы водных ресурсов. Она будет содержать информацию о состоянии водохозяйственных объектов страны, передает Kazpravda.kz.

«Оцифровка водных ресурсов важна. На сегодня ведется работа по цифровизации оросительных сетей в нескольких областях Казахстана. В дальнейшем планируется интеграция элементов цифровизации в общую информационную систему», — сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

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