Компания HONOR запустила новогодний проект в поддержку казахстанцев-героев

Пожарный и врач стали героями видеороликов, которые активно продвигаются через все ключевые каналы коммуникаций.

Глобальный технологический бренд HONOR в преддверии Нового года запустил информационную кампанию о представителях героических профессий. Являясь синонимом надежности, силы, мобильности и качественной работы, HONOR напомнил обществу о людях, которые олицетворяют эти ценности и не прекращают работать даже в праздничные дни.

«Общественность привыкла, что для продвижения своих продуктов бизнес прибегает к услугам знаменитостей — блогеров, музыкантов, актеров. Мы же стремимся показать, что являемся чем-то большим, нежели обыкновенный бизнес, ориентированный исключительно на получение прибыли. HONOR — социально ответственная компания, которая использует рекламные ресурсы для трансляции правильных ценностей. В этом ключе мы привлекаем внимание к людям, которые, порой жертвуя собой, работают на благо общества. Именно такие герои вдохновляют нас на создание качественных, мощных, надежных устройств», — говорит Джонибек Вэй, региональный директор HONOR в Казахстане.

В качестве ролевых моделей для коммуникационного проекта HONOR выступили реальные казахстанцы-герои. Врач общей практики, Зияда Какимова, принимает больше 50 пациентов каждый день. Спасатель пожарной службы Бахыт Сулейменов, двукратный Чемпион Республики Казахстан среди пожарных и спасателей, награжден медалью «За отличие в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций».