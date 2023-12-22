В Казахстане запущен портал миграционных ресурсов Migration.enbek.kz

Это инновационная платформа, созданная путем реинжиниринга бизнес-процессов и развития взаимодействия информационных систем государственных органов в сфере миграции.

Портал миграционных ресурсов Migration.enbek.kz объединяет в себе инструменты для централизованного управления информацией о прибывающих иностранцах и позволит повысить качество госуслуг в сфере миграции. На портале доступен широкий спектр госуслуг в сфере миграции, таких как: присвоение статуса «кандас», включение в региональную квоту приема переселенцев и кандасов, присвоение карты «Ата жолы», получение свидетельства лица, ищущего убежище, и так далее, передает Kazpravda.kz.

Централизация и унификация информации об иностранных гражданах позволят синхронизировать различные этапы миграционных процессов, эффективнее управлять данными, сокращая сроки и затраты на их обработку.