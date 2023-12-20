Блокировать TikTok в Кыргызстане пока не будут

Минкультуры и разработчики приложения пришли к определенной договоренности.

TikTok пока не будут блокировать в Кыргызстане. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Службы регулирования и надзора отрасли связи Минцифры КР Алтынбек Токторбаев. 30 августа от Минкультуры пришло письмо с просьбой заблокировать сервис — были жалобы на негативный контент для детей и распространение ложных сообщений для взрослых, передает Sputnik.

«Решения суда пока нет. К тому же Минкультуры и разработчики приложения пришли к определенной договоренности. Сервис работает в штатном режиме», — рассказал Токторбаев.

Он добавил, что технические возможности для блокировки у властей есть.