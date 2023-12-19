Антимонопольщики оштрафовали «Яндекс Такси»

Агентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении Яндекс Такси.

По его итогам компания привлечена к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин. Также в рамках расследования «Яндекс Такси» привлечена к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу.

В АЗРК сообщили, что «Яндекс Такси» на добровольной основе внесла три млрд тенге в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы Казахстана. Кроме того, Агентством согласован антимонопольный комплаенс, в рамках которого предусмотрена реализация следующего комплекса мер:

— для водителей одним из условий повышения уровня дохода станет отмена с 14 декабря т. г. взыскания комиссии Яндекса, если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки (экономический эффект примерно на два млрд тенге в год);

— введение дополнительной бонусной программы для водителей (7-10 млрд тенге в 2024 г. в зависимости от роста оборота отрасли и инфляции);

— улучшение пользовательского приложения для повышения прозрачности формирования тарифа с приведением обоснований его повышения и прогноза изменения;

— для пассажиров будет введен обновленный тариф «Вместе», который даст возможность заказать такси за более низкую стоимость даже в самый пиковый спрос (ограничения на повышение тарифа до х2);

— агрегатор введет ограничения на повышение тарифа выше х3 в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни — выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал;

— для пассажиров с детьми введеу тариф «детский», который позволит вызывать авто с наличием детского кресла либо бустера.

Для эффективной взаимосвязи с водителями такси и поддержания коммуникации с клиентами Call-центр будет функционировать с «живым» оператором.

Кроме того, приняты следующие системные меры, обеспечивающие баланс интересов пассажиров и водителей:

— Агентством инициированы поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с Яндекс без таксопарков (комиссия таксопарков составляет 4-8%);

— для детального изучения программного обеспечения Яндекс, а также факторов, влияющих на ценообразование (погодные условия, праздничные дни, повышенный​ спрос, отсутствие водителей и т. д.), независимой аудиторской компанией в сфере IT совместно с Агентством и МЦРИАП будет проведен аудит алгоритмического ценообразования.

Выполнение Яндексом обязательств в рамках антимонопольного комплаенса будет находиться на контроле специальной мониторинговой группы при Агентстве. В его состав войдут эксперты (представители инициативных групп, Министерств транспорта, труда и социальной защиты населения, юстиции, цифрового развития, а также ассоциации таксопарков), что позволит своевременно рассматривать возникающие вызовы. При выявлении фактов нарушения законодательства в области защиты конкуренции в будущем Агентство будет применять соответствующие меры, установленные законодательством.