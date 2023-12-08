С 1 января полностью оцифруют выдачу земельных участков

Тех, кто тормозит процесс цифровизации, особенно на местах, уволят, пообещал глава правительства.

Государственные услуги по выдаче земельных участков по всему Казахстану с 1 января 2024 года должны стать полностью электронными. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов. Под его председательством комиссия по вопросам внедрения цифровизации рассмотрела вопросы работы Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), который призван обеспечить оперативное и прозрачное выделение свободных земельных участков по стране, передает Sputnik.

Участникам комиссии рассказали, что весь процесс предоставления земельных участков — от выбора, заявления и регистрации — переведен в электронный формат, причем количество необходимых шагов сократили в несколько раз, а срок оказания госуслуги — от года до 30 дней. Однако при этом анализ показал, что акиматы загружают цифровые данные, которые не соответствуют требованиям. Выяснилось, что действующие генпланы и проекты детальной планировки требуется откорректировать, а еще на платформе обнаружили факты несвоевременного рассмотрения заявок и необоснованных отказов.

«Мы хотим сделать прозрачность, оцифровать эту госуслугу, а генпланы и ПДП не соответствуют актуальным сведениям. Поэтому в большинстве случаев автоматически выдаются отказы», — констатировал Алихан Смаилов. Все недочеты нужно устранить в этом году (до конца которого осталось чуть больше двух недель), чтобы с 1 января 2024 года обеспечить качественное оказание соответствующих госуслуг исключительно в цифровом формате.

«Оцифровка как раз направлена на снижение коррупциогенности и сокращение объема некорректных данных, исключение фактов предоставления земельных участков по несоответствующим координатам», — сказал Алихан Смаилов. Премьер предупредил об ответственности руководителей каждого региона.

«Если с нового года будет буксовать выдача разрешений людям, мы будем наказывать вплоть до увольнения соответствующих ответственных лиц в регионах», — заявил он. По словам премьер-министра, цифровизация в Казахстане не будет откатываться назад, а тех, кто этому мешает, просто заменят другими людьми, которые настроены выполнять свои функции должным образом.