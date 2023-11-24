МЦРИАП наградили за вклад в развитие Govtech

Министерство приняло участие в мероприятии Generation Equality Regional Midpoint.

Конференция организована Региональным отделением «ООН-женщины», она была посвящена теме «Ускорение цифровизации в Европе и Центральной Азии: партнерство в области инноваций и технологий для расширения экономических прав и возможностей женщин». В мероприятии приняло участие около 80 представителей государственной власти из Боснии и Герцеговины, Косово, Казахстана, Украины и Узбекистана, лидеры из частного сектора, молодежных и общественных организаций.

На встрече поднимались вопросы сокращения цифрового гендерного разрыва, расширения доступа к цифровым услугам и инструментам обучения, усиления лидерства женщин и девочек в инновационных экосистемах.

В своем выступлении вице-министр МЦРИАП Малик Олжабеков отметил, что внимание должно уделяться не только технологическим достижениям, но и созданию инклюзивного цифрового ландшафта, способствующего расширению прав женщин и обеспечению равных возможностей. Он подчеркнул, что благодаря стратегическому партнерству и инновациям можно преодолеть цифровые разрывы, создав будущее, где цифровизация будет служить средством обеспечения инклюзивности и равенства.

Заместитель председателя правления АО «НИТ» Арай Уразова выступила с презентацией развития Govtech в Казахстане, рассказала о практическом применении кейсов Цифровой карты семьи, о проактивных услугах и о том, как это облегчает и помогает гражданам получать услуги и повышает вовлеченность женщин в охват госуслугами.

По результатам встречи участники мероприятия высоко оценили опыт Казахстана в Govtech и удостоили МЦРИАП наградой за вклад в этой области.