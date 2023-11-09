Нацпроект «Доступный интернет» одобрен

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал соответствующее постановление.

Нацпроект «Доступный интернет» ориентирован на обеспечение населения широкополосным интернетом с минимальной скоростью 100 Мбит/сек. Проект предполагает охват с 2024 по 2027 год и бюджет в размере более 1,5 трлн тенге.

Ключевое внимание в рамках инициативы уделят строительству сети волоконно-оптических линий связи в сельских районах. Планируется развернуть инфраструктуру в более чем трех тыс. сел и обеспечить интернетом 400 тыс. домохозяйств. Кроме того, проект включает создание цифровой инфраструктуры для обеспечения мобильным интернетом республиканских и региональных автодорог, включая установку 487 антенно-мачтовых сооружений для охвата 17 тысяч километров автодорог.

Дополнительно планируется внедрение технологии 5G до конца 2025 года во всех крупных городах страны. Эти меры позволят обеспечить более широкий доступ к быстрому и стабильному интернету, способствуя развитию коммуникаций и цифровых технологий в Казахстане.