В МЦРИАП обсудили проект Цифрового кодекса

В проекте кодекса рассматривается три основных направления: цифровые права человека и гражданина, цифровая экономика и цифровое государство.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прошла встреча рабочей группы в рамках проекта Цифрового кодекса. МЦРИАП ведет активную работу по подготовке проекта Цифрового кодекса. К этой работе привлечены представители общественности, депутаты парламента, экспертное сообщество и представители бизнеса.

В обсуждении приняли участие вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин, депутат мажилиса рарламента VIII созыва по партийному списку от партии «AMANAT» Екатерина Смышляева, председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов, генеральный директор «Центра поддержки цифрового правительства» Рустем Бигари, а также эксперты, представители госорганов и IT-сообщества.

В проекте кодекса рассматривается три основных направления: цифровые права человека и гражданина, цифровая экономика и цифровое государство. Обсуждаются вопросы формирования безопасной, доступной и комфортной цифровой среды, способствующей полноценной реализации гражданами своих способностей и навыков, росту уровня и качества их жизни, высокотехнологичная, надежная, доступная и защищенная информационно-коммуникационная инфраструктура хранения, обработки и передачи данных, удобные и доступные для всех граждан цифровые сервисы и услуги и др.

В своем выступлении Аскар Жамбакин отметил важность документа и подчеркнул необходимость его принятия в связи с высокими темпами развития цифровых технологий в стране.

«Сегодня цифровое пространство стало основным каналом взаимодействия граждан, бизнеса и государства. Кодификация сделает также доступным и понятным для граждан и бизнеса применение законов в цифровой среде, устранит обременительные требования и регуляторные барьеры. Темпы развития и масштабы распространения цифровых технологий предъявляют новые требования не только к скорости принятия регуляторных актов, но и структуре законодательства. Принятие Цифрового кодекса позволит сформировать единое правовое пространство для развития цифровой экономики и цифровой трансформации государственного управления», — сказал вице-министр МЦРИАП Аскар Жамбакин.

Разработка Цифрового кодекса позволит с учетом накопленного положительного опыта и наилучших международных практик реализовать новые подходы к регулированию цифровых технологий, в том числе, искусственного интеллекта, создать безопасную и комфортную для граждан и бизнеса цифровую среду.

«Цифровизация вносит над отраслевой характер, то есть если какая-либо технология регулируется просто цифровым Законом, то на остальные отраслевые Законы она не распространяется. Приходится дублировать написание той или иной технологии. Как это было с Цифровыми документами, мы были вынуждены вносить на уровне Кодекса этот вопрос для того, чтобы норма начала действовать во всех отраслях. Такие технологии как искусственный интеллект будут применяться во всех отраслях, у каждой отрасли будут свои особенности, но подходы должны быть едиными. Это естественная потребность собрать данные нормы в единый документ», — отметила Екатерина Смышляева.

Эксперты выразили свои мнения по разработке документа и поделились опытом в этом направлении. По итогам встречи было принято решение о создании отдельных групп для обсуждения концепции Цифрового кодекса и его разделов. Весь отчет об изученном опыте Института законодательства и каждая версия обсужденного документа будут доступны для общественности на сайте министерства.