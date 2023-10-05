Подсказки от налоговиков будут получать казахстанские предприниматели

КГД планирует внедрить механизм сопровождения налогоплательщика по всему жизненному циклу его деятельности, используя современные технологии.

Налоговые службы планируют облегчить сдачу деклараций для бизнесменов. Будут предложены механизмы предварительного заполнения деклараций, предпринимателям будут направляться простые и понятные обучающие видеоролики по налоговому законодательству, подсказки о необходимости сдачи отчетности и уплате налогов, передает Kazpravda.kz.

«Самое главное — КГД предложит подходящий вариант исполнения обязательств, а начинающему предпринимателю останется только выбрать. Не исключено, что такие решения будут внедрены на базе искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас налогоплательщики получают push-уведомления о предстоящих сроках уплаты налогов и представления налоговой отчетности. Такие услуги, как регистрация ИП и ККМ, уплата налогов и погашение предстоящих платежей по налогам на имущество и транспорт физических лиц, сдача налоговой отчетности, выведены на сервисы электронного правительства, различных интернет-площадок и мобильные приложения банков. Такие сервисы создают удобные условия для исполнения обязательств. В целом, доля электронных услуг КГД уже составила 99%.