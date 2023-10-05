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Подсказки от налоговиков будут получать казахстанские предприниматели

КГД планирует внедрить механизм сопровождения налогоплательщика по всему жизненному циклу его деятельности, используя современные технологии.

5 октября 2023 10:09, Profit.kz
Рубрики: Софт, Общество

Налоговые службы планируют облегчить сдачу деклараций для бизнесменов. Будут предложены механизмы предварительного заполнения деклараций, предпринимателям будут направляться простые и понятные обучающие видеоролики по налоговому законодательству, подсказки о необходимости сдачи отчетности и уплате налогов, передает Kazpravda.kz.

«Самое главное — КГД предложит подходящий вариант исполнения обязательств, а начинающему предпринимателю останется только выбрать. Не исключено, что такие решения будут внедрены на базе искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас налогоплательщики получают push-уведомления о предстоящих сроках уплаты налогов и представления налоговой отчетности. Такие услуги, как регистрация ИП и ККМ, уплата налогов и погашение предстоящих платежей по налогам на имущество и транспорт физических лиц, сдача налоговой отчетности, выведены на сервисы электронного правительства, различных интернет-площадок и мобильные приложения банков. Такие сервисы создают удобные условия для исполнения обязательств. В целом, доля электронных услуг КГД уже составила 99%.

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