Samsung Electronics обеспечит «Казатомпром» передовыми мобильными решениями

14 сентября состоялась встреча руководств двух компаний в офисе Samsung Electronics в Алматы.

Компания Samsung Electronics и национальная атомная компания АО «НАК «Казатомпром» стали партнерами в рамках цифровизации и повышения эффективности технологических процессов производителя природного урана. Национальный урановый оператор планирует использовать промышленные мобильные решения и программное обеспечение компании Samsung Electronics для повышения мобильности и эффективности сотрудников, работающих на месторождениях. 14 сентября состоялась встреча руководств двух компаний в офисе Samsung Electronics в Алматы. Стороны обсудили совместные планы, включая предстоящие проекты, и подписали меморандум о сотрудничестве. Представители делегации из «Казатомпрома» посетили демонстрационный зал, где ознакомились с инновационными решениями для бизнеса, разработанными Samsung.

Кроме того, группа компаний АО «НАК «Казатомпром» присоединяется к корпоративной программе лояльности Samsung, которая позволит сотрудникам национальной компании и ее дочерних предприятий авторизоваться в новом официальном интернет-магазине Samsung и приобретать всю линейку товаров со специальной скидкой в онлайн-режиме.

Крупнейший в мире производитель природного урана «Казатомпром» в последние годы автоматизирует процессы, которые позволяют централизованно собирать данные, следить за расходованием реагентов, сократить простои оборудования, контролировать остаток необходимых материалов на складах, оперативно выявлять и устранять нештатные ситуации и многое другое. Это также позволит повысить точность и контроль за выпуском готовой продукции, а также обеспечить передачу данных в вышестоящие системы в онлайн-режиме.

Универсальные бизнес-решения Samsung широко применяются в самых разных отраслях, от кофеен и АЗС до отелей и нефтяных компаний. Такие продукты, как специализированные мобильные девайсы и профессиональные дисплеи, позволяют с легкостью решать множество повседневных задач, улучшать взаимодействие с клиентами, что прямым образом отражается на повышении рентабельности и конкурентоспособности на современном стремительно меняющемся рынке.

«Мы рады партнерству с АО «НАК «Казатомпром» и будем дальше развивать наши решения для создания новых мобильных возможностей, способных принести пользу нашим партнерам в их деятельности», — отметил начальник отдела по корпоративным продажам Samsung Electronics Central Eurasia Руслан Есимов.