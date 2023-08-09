Работу домена Яндекса приостановили в Казахстане

В Минцифры дали пояснения.

В Казахстане приостановили работу доменного имени Yandex.kz, об этом сообщили в пресс-службе МЦРИАП. Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что с 1 сентября в РФ вступит в силу закон, дающий ФСБ доступ к базам данных Яндекс.Такси, и распространяться он якобы будет на данные компании в 15 странах, где работает этот сервис, включая и Казахстан.

«С 9 августа приостановлена работа доменного имени Yandex.kz за размещение ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории республики в соответствии с подпунктом 6) пункта 16 Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета», — говорится в сообщении МЦРИАП.

Между тем, казахстанское представительство Яндекс.Такси отрицает информацию о доступе спецслужб РФ к данным пользователей. В компании отметили, что российское законодательство не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей.

«Данные, связанные с работой сервиса в Казахстане, могут быть запрошены уполномоченными иностранными (в том числе российскими) государственными органами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур», — заявили представители сервиса в Казахстане.

В настоящее время доступ пользователей к Yandex.kz уже восстановлен, сервисы функционируют в обычном режиме.

Министерство цифрового развития сообщило, что направило запрос в ООО «Яндекс» о предоставлении развернутой информации по указанным вопросам, с предоставлением информации о местоположениях ЦОД, предпринимаемых мерах защиты персональных данных граждан РК и способе взаимодействия с правоохранительными и специальными органами.