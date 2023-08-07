Что думают о цифровой трансформации РК госсектор и бизнес?

Опубликованы результаты исследования АО «Казахтелеком».

В АО «Казахтелеком» провели исследование на тему цифровой трансформации, в рамках которого проводился опрос представителей государственных и коммерческих структур. Задачей исследования было определить, в какой отрасли трансформация проходит наиболее успешно и какие факторы сдерживают цифровое развитие.

Исследование проводилось путем офлайн-анкетирования представителей госсектора и онлайн-опроса экспертов и директоров из бизнес-сегмента. Участникам предлагалось оценить уровень цифровизации в Казахстане, и в целом оценка была дана выше среднего — 3,5 из 5. При этом на вопрос о том, в какой отрасли республики цифровая трансформация проходит наиболее успешно, респонденты сошлись во мнении, назвав финансовую сферу и телеком. В тройку лидеров также вошли медицина (по мнению представителей госсектора) и ритейл с FMCG (по оценке представителей бизнеса).

«Если цифровизация финансового и телекоммуникационного сектора продиктована временем и технологическим прогрессом, то в случае с медициной и розничной продажей товаров повседневного спроса, становится ясным, что эти отрасли получили импульс и развитие вследствие влияния экономических процессов, происходящих в стране и в мире», — так прокомментировал итоги опроса директор по маркетингу и развитию ДКБ АО «Казахтелеком» Абылай Джумагельдинов.

Согласно общему мнению респондентов, к значительным изменениям в Казахстане в ближайшие пять лет приведут искусственный интеллект и машинное обучение. При этом они весьма повлияют на развитие цифровизации в перспективе. Однако госсектор делает ставку на роботизацию процессов и 3D-печать, а вот бизнес-сегмент обеспокоен геополитическими вопросами и национальной безопасностью, в связи с чем делает ставку на видеонаблюдение и кибербезопасность.

Еще один ключевой момент, на который уже не раз обращали внимание казахстанские эксперты, связан с кадровым вопросом. По мнению 70% респондентов серьезными стратегическими вызовами для казахстанских компаний станут привлечение и удержание ценных сотрудников IT-сферы. Дефицит специалистов необходимой квалификации и устаревшая инфраструктура вливаются в общий список барьеров, с которыми сталкиваются и госсектор, и бизнес при внедрении цифровых технологий.

Цифровизация госсектора жестко зависит от бюджетирования, что и отразилось на третьем ключевом барьере — финансовом. Бизнес, в свою очередь, отмечает негибкие процессы, замедляющие цифровизацию.

Что касается выбора технических решений для внедрения, то и госсектор и бизнес в качестве основного ориентира называют пилотные и реализованные проекты. Стереотип о том, что выбор технического решения зависит от известности бренда, не подтвердился, о чем свидетельствует последняя строчка в рейтинге факторов.

Важно отметить, что говоря о препятствиях для внедрения цифровых технологий в казахстанских компаниях, более половины респондентов упомянули о замедлении или остановке проектов после смены руководства. А треть респондентов со стороны госсектора и вовсе регулярно сталкивается с приостановкой или блокировкой проектов.

По результатам проведенного исследования аналитики заключают — мнение госсектора и бизнеса по теме цифровизации совпадает во многих аспектах. В то же время у каждой из сторон есть собственное видение технологического развития, что можно отметить, как положительную тенденцию для развития в целом. А в качестве совета аналитики отмечают, что многим игрокам рынка стоит уже сейчас задуматься о приоритетных направлениях бизнеса и потенциально прибыльных отраслях экономики.

Полную версию исследования можно найти по ссылке.