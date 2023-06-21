Уйти в IT: средняя зарплата в секторе достигает 876 тысяч тенге

Численность работников в отрасли превысила 15 тысяч человек.

Объем услуг в секторе компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг за январь–март текущего года составил 172,2 млрд тг с учетом ненаблюдаемого сектора экономики. По данным Finprom.kz это на 23,4% больше в денежном выражении по сравнению с первым кварталом 2022 года. Без учета ненаблюдаемого сектора экономики объем услуг составил 171 млрд тг, на 22,5% больше, чем годом ранее.

Более половины объема услуг пришлось лишь на Алматы (94,3 млрд тг), еще чуть больше трети — на Астану (59,5 млрд тг). В совокупности на обе столицы пришлось 89,9% от всего объема услуг в секторе по РК.

В структуре услуг более половины занимает разработка программного обеспечения (88,6 млрд тг, на 51,5% больше, чем за январь–март 2022 года), еще 16,9 млрд тг — сопровождение программного обеспечения (рост за год в 2,1 раза). Значительные объемы услуг пришлись также на консультационные и практические услуги в области информационных технологий (14,8 млрд тг) и деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем (13,8 млрд тг).

Численность работников в сфере компьютерного программирования, консультационных и других сопутствующих услуг по сравнению с «доковидными» временами заметно выросла. Так, списочная численность в первом квартале 2023 года составила 15,2 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее, и в 2,3 раза больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. В то же время доля женщин в секторе за год сократилась с 40,5% до 38,2% — это 5,8 тыс. человек по итогам первого квартала текущего года. Фактическая численность работников в отрасли выросла за год на 15,6%, до 14,4 тыс. человек, из них женщин — 5,2 тыс., на 9% больше по сравнению с I кварталом 2022 года.

Количество предприятий в отрасли по сравнению с «доковидными» временами выросло в 2,7 раза, до 249. За год показатель увеличился на 18%. Из 249 предприятий в секторе 204 — малые. Еще 34 — это средние компании и 11 — крупные.

Среднемесячная заработная плата в секторе в первом квартале текущего года составила 790,6 тыс. тг — это в 2,3 раза больше средней зарплаты по стране. Реальный рост покупательной способности заработных плат в отрасли составил 38,1% за год, в то время как в целом по стране, напротив, наблюдается сокращение показателя на 0,6%. При этом самые низкие заработные платы в секторе наблюдаются у работников малых организаций: в первом квартале 2023 года — 635,2 тыс. тг. Далее идут крупные компании (797,6 тыс. тг), а самый высокий показатель приходится на средние предприятия (876,1 тыс. тг).