inDrive запустит конную доставку

Платформа транспортных и городских услуг рассматривает возможность запуска в Казахстане доставки товаров на лошадях.

inDrive.Курьеры — сервис доставки товаров от компании inDrive — рассматривает возможность запуска конной доставки товаров в труднодоступные местности. Это позволило бы малым и средним бизнесам расширить зону доставки товаров. Об этом сообщил представитель компании.

Сегодня услугами inDrive.Курьеры пользуются многие малые бизнесы. Они осознанно отказываются от штатных курьеров, в пользу сотрудничества с агрегатором, потому что это позволяет эффективно распределять нагрузку на доставку в пиковые часы без дополнительных инвестиций. Также важным запросом со стороны малого бизнеса является возможность доставлять товары в труднодоступные места вблизи крупных населенных пунктов. Запуск доставки на лошадях потенциально помог бы обеспечить малый и средний бизнес дополнительной аудиторией потребителей, а жителей труднодоступных местностей — товарами первой необходимости и не только. Кроме того, подобные инициативы могут поддержать местные экономики и способствовать развитию регионов и населенных пунктов.

Компания планирует провести более глубокое исследование и оценить практическую реализуемость доставки товаров с помощью лошадей. Если эта инициатива будет воплощена в жизнь, она не заменит уже существующие способы доставки, но дополнит их там, где это необходимо.