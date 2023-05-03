Информация о соцвыплатах теперь доступна в приложениях банков

Цифровая версия справки содержит информацию о размере полученных и активных выплат.

Министерство труда и социальной защиты населения РК и Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с банками второго уровня реализовали проект по получению информации о соцвыплатах через мобильные приложения Kaspi и Halyk Homebank.

Для того, чтобы получить необходимую справку в мобильном приложении Kaspi, достаточно перейти в раздел «Госуслуги», далее выбрать вкладки «Цифровые документы» — «Справки». В приложении Halyk Homebank — «Госуслуги» — «Справки».

Услугополучатель может выбрать любой период, начиная с 2016 года (максимальный период — 3 года). Ранее граждане получали информацию по соцвыплатам на бумажном носителе в отделениях НАО «Правительство для граждан» по постоянному месту жительства. Ежегодно в отделы Госкорпорации за этими справками обращалось более 230 тыс услугополучателей (получатели АСП и ГСП по инвалидности, многодетные семьи).

К слову, предоставление справки о получаемых пособиях, пенсионных и социальных выплатах посредством мобильных приложений банков не только упрощает и облегчает процесс получения информации, но и позволяет снизить нагрузку на работников отделов Госкорпорации.