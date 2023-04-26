Нелегально ввозимые в страну телефоны будут блокироваться

Часть телефонов поступает в Казахстан по «серому» импорту и зачастую имеют дублирующие IMEI-коды.

Согласно сведениям «Базы данных идентификационных кодов» (БДИК), в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционирует порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды. Это не позволяет правоохранительным органам эффективно проводить оперативную работу по розыску краденных сотовых телефонов и их блокировке.

В этой связи Министерство цифрового развития планирует провести интеграцию базы данных идентификационных кодов с системами таможенных служб и применять биометрию при регистрации абонентов.

Этот механизм позволит блокировать 100% нелегально ввезенных устройств, увеличить доходы государства от таможенных и налоговых платежей, сократить клонированные и поддельные устройства на 99%, снизить преступления, связанные с кражей мобильных устройства и мошенничество с идентификацией, а также увеличить международные инвестиции за счет регулируемого и контролируемого рынка электроники и создать условия для честного конкурентного бизнеса.

Напомним, МЦРИАП РК совместно с МВД РК и РГП «Государственная радиочастотная служба» создали цифровой сервис проверки IMEI кодов на наличие в реестре краденых абонентских устройств (данные МВД РК) на сайте РГП «ГРС». При покупке подержанных мобильных телефонов гражданам рекомендуют проверять их на наличие в реестре краденных абонентских устройств.