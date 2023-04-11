Microsoft открывает мультирегиональный хаб в Казахстане

Деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

В результате совместной работы, проведенной Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и генеральным консульством РК в г. Сан-Франциско (США), достигнута договоренность с корпорацией Microsoft об открытии мультирегионального хаба с расположением на территории Казахстана. Об этом стало известно в ходе двусторонней встречи министра цифрового развития Багдата Мусина и генерального директора Microsoft по Казахстану Сергея Лещенко.

«Локализация деятельности Microsoft позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе. Так, будучи центром технологического развития и инноваций Microsoft, хаб сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей», — отметил Багдат Мусин.

«Создание регионального хаба Microsoft имеет для Казахстана большое значение. В вашей стране имеется вся соответствующая инфраструктура. Мы с удовольствием будем работать здесь и реализовывать совместные проекты», — добавил Сергей Лещенко.

Также стороны обсудили вопрос расширения использования казахского языка в большем количестве сервисов корпорации, в том числе — в ChatGPT.

Напомним, в сентябре минувшего года в рамках визита на 77 сессию Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорк состоялась встреча Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором корпорации Microsoft по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс. В рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности — расширение казахстанского офиса до регионального хаба. В марте в ходе рабочего визита Багдата Мусина в Кремниевую долину в офисе Microsoft вновь были затронуты перспективы расширения офиса в Казахстане.