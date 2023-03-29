В Казахстане хотят повысить культуру вождения с помощью видеонаблюдения

На сегодняшний день на 2 200 км платных автодорог республиканского значения установлены камеры видеонаблюдения.

На автодорогах республиканского значения установлено 94 камеры, которые фиксируют скоростной режим. Об этом сообщил заместитель председателя комитета автомобильных дорог Амангельды Беков. По его словам, первостепенная причина аварий на дорогах — это несоблюдение скоростного режима, передает Sputnik.

«В целях сокращения количества аварий и жертв на автодорогах республиканского значения в стране установлено 94 камеры. Они работают так же, как Сергек. Мы сейчас объединяем их с МВД, чтобы фиксировать скорость автомобиля. Благодаря им водители авто передвигаются на небольшой скорости — есть дисциплина на дороге. Мы считаем, что установление камер на дорогах республиканского значения, которые будут фиксировать скоростной режим, также положительно повлияет на культуру вождения. Это поспособствует снижению ДТП на автодорогах», — разъяснил Беков.

Он отметил, что до 2030 года планируется из 25 тыс. км дорог на 11 тыс. км установить камеры. В последующем эти трассы тоже будут платными.

Согласно статистическим данным, ежегодно в Казахстане более двух тысяч человек умирает в результате дорожно-транспортных происшествий.