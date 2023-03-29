Следите за новостями

Цифра дня

25,1 млн абонентов сотовой связи насчитывается в Казахстане

В Казахстане хотят повысить культуру вождения с помощью видеонаблюдения

На сегодняшний день на 2 200 км платных автодорог республиканского значения установлены камеры видеонаблюдения.

29 марта 2023 10:08, Profit.kz
Рубрики: Железо, Софт, Общество

На автодорогах республиканского значения установлено 94 камеры, которые фиксируют скоростной режим. Об этом сообщил заместитель председателя комитета автомобильных дорог Амангельды Беков. По его словам, первостепенная причина аварий на дорогах — это несоблюдение скоростного режима, передает Sputnik.

«В целях сокращения количества аварий и жертв на автодорогах республиканского значения в стране установлено 94 камеры. Они работают так же, как Сергек. Мы сейчас объединяем их с МВД, чтобы фиксировать скорость автомобиля. Благодаря им водители авто передвигаются на небольшой скорости — есть дисциплина на дороге. Мы считаем, что установление камер на дорогах республиканского значения, которые будут фиксировать скоростной режим, также положительно повлияет на культуру вождения. Это поспособствует снижению ДТП на автодорогах», — разъяснил Беков.

Он отметил, что до 2030 года планируется из 25 тыс. км дорог на 11 тыс. км установить камеры. В последующем эти трассы тоже будут платными.

Согласно статистическим данным, ежегодно в Казахстане более двух тысяч человек умирает в результате дорожно-транспортных происшествий.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.