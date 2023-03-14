ВТБ банк начал выпускать в Казахстане пластиковые карты «Мир»

В банке фиксируют стабильный спрос на эти карты со стороны розничных клиентов.

Банк ВТБ Казахстан начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы «Мир». С декабря прошлого года банк запустил цифровые карты, теперь клиенты банка в РК могут оформить физическую версию, передает Sputnik.

Отмечается, что пополнить карту можно через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, со своего расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты «Мир» или счета стороннего банка по реквизитам.

В банке также отметили, что фиксируют стабильный спрос на карты «Мир» в Казахстане со стороны розничных клиентов, по ним регулярного совершаются транзакции. В основном пользователи расплачиваются с помощью карт при поездках в Россию, оплачивают ими образовательные и IT-сервисы.

«Также в наших банкоматах и кассах зафиксирован наибольший объем снятий по картам „Мир“ иностранных банков на территории Казахстана», — отметил директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ Казахстан Станислав Козьяков.