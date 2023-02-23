Отбор на госслужбу автоматизируют

Новый формат отбора предусматривает автоматическое подведение итогов конкурса информсистемой.

В целях упрощения процедуры отбора и приема на государственную службу, обеспечения максимальной прозрачности и доступности государственных услуг для граждан разработан автоматизированный алгоритм отбора. Об этом на брифинге на площадке СЦК сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Азамат Жолманов.

По его словам, в этом направлении Агентством реализуется программа модернизации информационной системы «Е-қызмет» на 2022–2023 годы. Проведение конкурсной процедуры предполагает ее полную цифровизацию.

«Все этапы конкурсной процедуры проводятся онлайн на расстоянии. Теперь наши граждане могут участвовать в конкурсе из любой точки мира и в любое время, кроме собеседования. Кандидатам присваивается ID-номер для обезличивания и обеспечения анонимности при прохождении этапов отбора во избежание конфликта интересов и коррупционных рисков. Исключение влияния „человеческого фактора“ и прозрачность процедуры конкурса обеспечивается независимой системой прокторинга. Таким образом, согласно новому формату отбора итоги конкурса будут подведены информационной системой самостоятельно», — сказал А. Жолманов.