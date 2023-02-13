5 причин оформить микрокредит для бизнеса

Что делать МСБ, если нет залога и поручителей?

На пути ведения бизнеса вас могут подстерегать различные трудности и преграды. Их преодоление зачастую связано с необходимостью привлечения дополнительных финансов, и оборотных средств может не хватить. Это ли причина отказываться от открытия собственного дела? Конечно, нет! Ведь ситуацию сможет разрешить кредит для бизнеса в Казахстане. Хотя красивый план на бумаге зачастую разбивается о нежелание банков предоставлять финансирование для представителей МСБ, особенно в случае отсутствия залога и поручителей. В таком случае на выручку приходят микрокредиты.

В чем отличия микрокредита от кредита для бизнеса?

Оба финансовых продукта являются источником привлечения дополнительных средств для представителей МСБ, при этом имеют некоторые отличия:

кредит предполагает возможность получения большей суммы средств;

микрозаймы выдаются на меньший срок, чем полноценные кредиты;

комиссия за микрокредитование выше;

получить микрокредит гораздо проще.

Последний пункт считается основным движущим фактором для представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня в МФО Solva ИП может получить до 20 млн тенге без необходимости предоставления поручителей и залога. Также стоит отметить возможность получения средств на любые цели, что выгодно отличает микрокредитование от кредитов в банке.

Для чего МСБ необходим микрокредит?

Однако возможность получения дополнительного финансирования не может быть самоцелью для индивидуального предпринимателя. Среди основных причин для микрокредитования отмечают:

Погашение дебиторской задолженности — в этом случае вы можете воспользоваться факторингом, который покроет до 90% задолженности покупателя перед ИП. Получение оборотных средств — это особенно актуально для сезонного бизнеса, который вынужден платить налоги даже в «мертвый» сезон. Создание кредитной истории — чтобы получить возможность займа крупной суммы средств, вам следует создать положительную кредитную историю за счет своевременного погашения нескольких микрокредитов. Закупка оборудования — в зависимости от типа бизнеса это может быть торговое или IT-оборудование, а также производственные станки и др. Продвижение марки — реклама и продвижение необходимы как начинающему предпринимателю, так и уже известной компании.

Также дополнительные средства могут понадобиться для переезда или ремонта, найма сотрудников или выплаты зарплаты, арендных платежей или повышения квалификации персонала. Грамотно определив цель, вы дадите толчок собственному делу при помощи микрокредитования.