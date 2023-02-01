Новый функционал направлен на обеспечение дорожной безопасности в мегаполисе и снижение уровня аварийности.

Зафиксированные устройством события направляются в единый реестр административных правонарушений для обработки нарушения ПДД. Отмечается, что новый автоматизированной комплекс значительно улучшил свои технические возможности. Оборудование качественно работает и в темное время суток, и в ненастную погоду, и в мороз. Автоматизированный программный комплекс интегрирован с мобильным приложением «Корғау».

«Проект в настоящее время реализуется в пилотном варианте. Он включает оснащение экипажей патрульной полиции автоматизированными комплексами «Сергек - Патруль». С помощью камер и искусственного интеллекта комплекс детектирует автомобиль в потоке, распознает госномер и передает данные на сервер. При этом государственный регистрационный номерной знак проходит сверку на предмет «подложки», отсутствия технического осмотра и страхового полиса, наличия неоплаченных штрафов, угона и причастности к каким-либо преступлениям. Кроме того, программа фиксирует нарушения ПДД на полосах, предназначенных для общественного транспорта.», - рассказал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Нурлан Аманбек.

После обнаружения транспорта правонарушителя и фиксации его госномера осуществляется сверка по целевым базам в реальном времени. На служебный планшет сотрудника полиции приходит уведомление о нарушении или ограничении. Далее инспектор принимает меры в соответствии с законодательством. Во избежание коррупционных рисков действия сотрудника во время работы в программе фиксируются.