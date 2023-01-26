VentureRocket Eurasia начинает предоставлять услуги венчурной студии и менторства стартапов

Это знаменует собой смену стратегии и деятельности компании.

Платформа VentureRocket Eurasia (VRE), ранее известная как первая в Центральной Азии платформа для совместного инвестирования в стартапы, основанная Tech Hub МФЦА и Titanium Technologies Group, начинает деятельность по услугам венчурной студии и менторства стартапов.

Это знаменует собой смену стратегии и деятельности компании: теперь VеntureRocket Eurasia — платформа, которая будет поддерживать технологические стартапы в построении бизнеса, предоставлять услуги по техническим и бизнес-вопросам, оказывать помощь по выстраиванию связи с инвесторами и поиску новых стратегических партнеров.

«VentureRocket Eurasia достаточно выросла для того, чтобы предложить ценную поддержку в таких областях, как исследование рынка, стратегическое планирование, доступ к капиталу и построение отношений с экосистемными игроками. Наши услуги подразумевают собой доступ к экспертизе и ресурсам команды высокого уровня, которые помогут предпринимателям создать успешный бизнес и приведут к созданию большего количества рабочих мест, экономическому росту и лучшим результатам для всех участников», — говорит Назгуль Байтемирова, генеральный директор VentureRocket Eurasia.

Помимо возможностей поиска финансирования команда сможет предоставлять технологическим стартапам и инвесторам доступ к большему количеству услуг:

— VC-услуги — экспертиза в области сбора средств на каждом этапе и помощь в построении и поддержании коммуникации с инвестором.

— Услуги венчурной студии — подготовка документов по рыночной стратегии и бизнес-плана, финансовому моделированию, венчурной стратегии и стратегии выхода на рынок, помощь в создании питч дэка, наставничество и многое другое.

— Стартап-менторство — полное структурирование сделки и поддержка частного размещения, подготовка таблицы капитализации для фандрайзинга и постинвестиционная поддержка стартапа.

— Техническая помощь — поддержка в разработке продукта стартапа.

«Мы даем инструменты, необходимые для поддержки стартапов из Центральной Азии, и твердо верим, что это поможет внести вклад в рост региональной экосистемы венчурного капитала», — добавляет Назгуль Байтемирова.