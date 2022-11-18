Получить ЭЦП можно через «Мобильный ЦОН»

В приложении появились новые услуги.

Теперь не обязательно идти в ЦОН за получением ЭЦП. Благодаря сервису приложения можно связаться с оператором ЦОНа посредством видеозвонка и заказать электронно-цифровую подпись, не выходя из дома.

«Ранее казахстанцам, кто не имеет персонального компьютера, приходилось посещать ЦОН для получения ЭЦП. По многочисленным просьбам клиентов Госкорпорация внедрила возможность получения ЭЦП для физических и юридических лиц через приложение „Мобильный ЦОН“. Для этого необходимо авторизоваться в приложении и кликнуть „Услуга по видео“, оператор подключится и запросит удостоверение личности и код из SMS для подписания заявки. С начала года к нам обратилось более 4 миллионов граждан за получением услуг в ЦОНе. Порядка 30% из них — это те, кто хотел получить ЭЦП, самую популярную услугу на данный момент. Поэтому для нас было важно создать доступный и удобный канал предоставления госуслуг без посещения ЦОНа. Отмечу, что сейчас через „Мобильный ЦОН“ можно получить 38 услуг. Список еще будет пополняться», — рассказал председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

В приложении появились такие популярные услуги, как выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, дубликата технического паспорта объектов недвижимости, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком, назначение единовременной выплаты на погребение, назначение пособия многодетной семье, назначение жилищной помощи, присвоение или продление статуса кандаса и другие.

При заказе платных услуг счет на оплату придет в приложения банков второго уровня. Клиент сможет моментально оплатить пошлину при заказе услуги через видеозвонок. Кроме того, через приложение также можно забронировать посещение ЦОНа, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего ЦОНа и ознакомиться с актуальными вопросами. Госкорпорация работает над расширением списка доступных услуг. Ожидается, что приложение позволит уменьшить поток посетителей в ЦОНы.

Порядка 68 тысяч пользователей уже установили «Мобильный ЦОН». Приложение доступно к скачиванию в Google Play и App Store.