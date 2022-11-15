Казахстанцы смогут проголосовать с цифровым удостоверением

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.

Казахстанцам без бумажного удостоверения не откажут в выдаче избирательного бюллетеня в случае предъявления электронного документа. Проводить опросы общественного мнения на выборах президента Казахстана будут семь юридических лиц. Именно столько уведомили Центральную избирательную комиссию надлежащим образом. Такие данные озвучил 14 ноября председатель ЦИК Нурлан Абдиров, передает Liter.kz.

Он также добавил, что цифровые документы сейчас пользуются большим спросом у казахстанцев.

«Граждане вправе предъявить электронную версию оригинала документа, удостоверяющего личность избирателя, воспользовавшись цифровыми документами через приложение eGov mobile, а также посредством мобильных приложений банков. Члены избирательной комиссии на основании списков избирателей, при предъявлении цифрового документа обязаны выдать избирателю бюллетень для голосования», — добавил Абдиров.

Также он сообщил о том, что в Казахстане запустят два новых сервиса. Один из них позволяет зарегистрировать избирателя онлайн на участке в случае, если он не имеет регистрации по месту проживания в силу не зависящих от него обстоятельств. Второй сервис позволит зарегистрировать избирателя по адресу избирательного участка в том случае, если гражданин не нашел себя в списках избирателей, но подтвердил статус проживания в границах избирательного участка.