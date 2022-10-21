До 2025 года планируется оцифровать водоучет на 212 каналах

Выполняется масштабная работа по цифровизации оросительных каналов.

В 2021 году оцифровано 23 канала, в этом году — 89 каналов. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов, ожидается, что в результате выполнения указанных мер перерасход воды снизится на 1,2 км³.

«Национальным проектом по развитию АПК к 2025 году предусмотрено увеличение площади земель с применением водосберегающих технологий с 265 до 450 тыс. га. В промышленности за счет увеличения объемов оборотного или повторного водоснабжения объем забора свежей воды будет сокращен на 1,3 км³. Также для экономии воды акцент будет сделан на необходимости установки тарифов, стимулирующих внедрение водосберегающих технологий. Тариф должен отражать экономическую ценность, и побуждать рационально ее использовать», — объяснил Сериккали Брекешев.

Ожидается, что к 2025 году реализация этих мероприятий позволит обеспечить дополнительные 7 км³ воды.