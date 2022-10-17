Мошенники не смогут звонить казахстанцам с фейковых номеров

До конца года запустят систему блокировки подменных номеров.

Запуск системы блокировки подменных номеров на сетях телекоммуникаций планируется до конца этого года. Об этом глава Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал в ответ на запрос депутата Мажилиса Юрия Ли. 8 сентября группа мажилисменов направила депутатский запрос генеральному прокурору, председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, министрам внутренних дел, цифрового развития и аэрокосмической промышленности с требованием принять конкретные меры по защите казахстанцев от телефонных и интернет-мошенников, передает Zakon.kz.

«Из многочисленных сообщений граждан мы знаем, что на Казахстан обрушилась лавина мошеннической рекламы, в которой незаконно используют изображение президента Казахстана, его публичные выступления в СМИ о „Народном IPO“. Также используются изображения иных публичных личностей и международно-признанные товарные знаки», — обозначили мажилисмены одну из проблем.

Депутаты также отметили, что мошенники безнаказанно и свободно размещают свое программное обеспечение на площадке Google Play под видом приложений для инвестирования. И напомнили главе МЦРИАП про обещание разобраться с фейковыми номерами.

«Когда планируется введение технического запрета по услугам связи при подмене реальных номеров, а также введение процедуры оформления SIM-карт для мобильной связи с обязательной биометрической идентификацией абонента или очной явкой к оператору?», — адресовали свой запрос депутаты главе МЦРИАП.

14 октября, был получен ответ за подписью Багдата Мусина.

«По данным операторов связи, запуск системы блокировки подменных номеров на сетях телекоммуникаций планируется до конца текущего года. На сегодняшний день операторами связи подписано соглашение о сотрудничестве по пресечению несанкционированной деятельности на сетях телекоммуникаций, в том числе мошеннических действий (антифрод система). Также производится поэтапная интеграция между операторами связи в части пресечения несанкционированной деятельности. Вместе с тем в настоящее время разрабатывается биометрическая идентификация в целях регистрации абонентов, при этом в октябре текущего года планируется запуск пилотного проекта», — сообщил глава МЦРИАП в своем ответе.

Это уже не первый запрос по проблемам мошенничества и финансовых пирамид, которые депутат Мажилиса Юрий Ли и его коллеги поднимают с декабря 2021 года.

Ранее на запрос от 22 декабря 2021 года ответственные органы обещали провести комплексную правовую ревизию международной договорной базы по расследованию уголовных дел по интернет-мошенничеству и финансовым пирамидам и обмене информацией со странами-партнерами. Однако результаты проверки до сих пор не оглашены, об этом депутаты также напомнили в своем запросе.