В 5 раз лучше: Huawei рассказал о сетях на форуме 5G On Silk Road

В 2022 году число подключений к сетям пятого поколения связи достигнет 1 млрд, а к 2025 году их количество возрастет до 2 млрд.

На 55% увеличилось общемировое распространение сетей 5G, а число их пользователей возросло на 245% в период с 2020 по 2022 год. Такими данными поделились ведущие эксперты компании Huawei Technologies Kazakhstan на мини-форуме 5G On Silk Road, прошедшего в рамках международного форума Digital Bridge 2022.

Главными темами мини-форума стало обсуждение наиболее актуальных вопросов цифровой трансформации сектора связи, возможностей построения 5G-инфраструктуры в Казахстане и развития сценариев применения сетей 5G в промышленности и других отраслях.

В 2022 году число подключений к сетям пятого поколения связи достигнет 1 млрд, а к 2025 году их количество возрастет до 2 млрд, прогнозируют аналитики Ассоциации операторов мобильной связи GSMA. Благодаря более высокой скорости загрузки/выгрузки, меньшей задержке и увеличенной емкости 5G дает возможность операторам внедрять широкополосную связь высокого качества, обеспечивая максимальный охват населения и территории современными услугами связи с нивелированием «цифрового неравенства».

«Прогнозируется, что вклад от внедрения сетей 5G в мировую экономику составит около 960 млрд долларов к 2030 году. В Казахстане запуск сетей пятого поколения планируется к концу 2022 года в городах республиканского значения — Астана, Алматы, Шымкент. К 2023–2025 годам сети будут запущены и в областных центрах», — рассказал Ержан Мейрамов, председатель Комитета по телекоммуникациям Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В Казахстане повсеместное внедрение сетей пятого поколения позволит удалить людей из опасных зон, повысить меры безопасности и ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта, промышленного Интернета вещей, больших данных и облачных вычислений. Принятое в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» направление на модернизацию «цифровой Шелковый путь» обеспечит скоростной и безопасный доступ в интернет и качественное покрытие мобильной связью на территории всей страны. Внедрение новых услуг на базе конвергенции мобильной и фиксированной сетей позволит стране стать ведущим игроком на евразийском континенте.

Представленные на мероприятии экосистемы 5GtoB от компании Huawei позволяют создавать производственные интеллектуальные решения в Казахстане, способные гибко адаптироваться к различным сценариям. Сети 5G в этих экосистемах являются отправной точкой для построения новой информационной инфраструктуры, где с помощью широкополосной и узкополосной связи и управления с обратной связью они осуществляют эффективное и интеллектуальное управление производством.

«5G дает пятикратное увеличение технологических возможностей. Как и долгосрочные инвестиции в НИОКР, которые всегда возвращаются сторицей. Huawei — это прекрасный пример таких инвестиций. Мы стали участвовать в ICT хабе в Казахстане, и мы будем продолжать и впредь всячески содействовать развитию нашего технического сотрудничества и кооперации. Наша компания крайне заинтересована в развитии этих инициатив», — отметил Чен Чуанфей, вице-президент линейки решений беспроводной связи Huawei.

На данный момент Huawei уже принимает участие в нескольких цифровых проектах республиканского масштаба: «Цифровой Казахстан», «Безопасный город», Smart Home и др. Компания обслуживает ИКТ-индустрию в Казахстане и активно участвует в развитии информационной системы страны, внедряя технологии 4G и 5G.