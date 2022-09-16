Прямой эфир: PROFIT Contact Day 2022

Трансляция с конференции для владельцев, управляющих, руководителей ЦОВ и ИТ-директоров любых организаций с контакт-центром.

16 сентября проходит гибридная конференция PROFIT Contact Day 2022, где обсуждаются новые технологии в контакт-центрах.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: «Тренды и перспективы развития технологий для контактов с клиентами». Дмитрий Аристархов, исполнительный вице-президент, Национальная Ассоциация Контактных Центров (Россия).

09:50 — Панельная дискуссия «Контакт-центры сегодня».

10:30 — Доклад: «Цифровая эра в бизнесе. Как адаптировать бизнес к меняющейся среде без дополнительных вложений». Светлана Будашова, эксперт по внедрению омниканальных решений Infobip.

10:50 — Доклад: «Трансформация клиентского сервиса. Человекоподобные голосовые помощники и Web PA как замена IVR». Арман Зограбян, генеральный директор, PhD, Neuro.net.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Доклад: «Цифра, за которую не стыдно: 3 шага на пути к chat-first поддержке клиентов». Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк.

12:20 — Доклад: «Как увеличить эффективность работы продающего и обслуживающего подразделений контактного центра?». Наталья Корнюшина, коммерческий директор группы компаний «ВестЛинк».

12:40 — Доклад: «Мотивация: как сделать так, чтобы люди хотели работать в поддержке и не выгорали». Лаура Жаманкулова, руководитель направления клиентской поддержки Kolesa Group.

13:00 — Доклад: «VoIP без проблем». Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

13:20 — Доклад: «Речевая аналитика: эффект после внедрения или о чем говорят данные». Ольга Федорова, руководитель отдела обучения и контроля качества обслуживания ТОО «Мобайл Телеком Сервис».

13:40 — Доклад: «Необходимость развития или как не уехать вперед в прошлое». Татьяна Сайфарова, начальник управления информационной поддержки клиентов департамента дистанционного обслуживания АО «Отбасы банк».

14:00 — Обеденный перерыв, розыгрыш призов.