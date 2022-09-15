Международное агентство S&P повысило рейтинг Kaspi Bank

Аналитики отметили прочные рыночные позиции и проверенную стратегию Kaspi.

Международное рейтинговое агентство S& P Global Ratings повысило рейтинги АО «Kaspi Bank» до «ВВ» с «ВВ-» и до «kzA+» c «kzA». Прогноз по рейтингам — «Стабильный».

Агентство отметило, что рейтинг Kaspi Bank отражает проверенную стратегию и прочные рыночные позиции в сегментах бизнес-кредитования, потребительского кредитования и платежей.

«Очередное повышение рейтингов Kaspi еще раз подтверждает качество работы нашей потрясающей команды в Казахстане. Мы и дальше будем радовать наших любимых клиентов инновационными сервисами, которые улучшают жизнь. Суперприложением Kaspi.kz ежемесячно пользуется более 12 миллионов казахстанцев. Спасибо каждому, что вы с нами!», — прокомментировал Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

Аналитики агентства ожидают сохранения очень высокой рентабельности Kaspi. Показатель ROAE (коэффициент рентабельности среднего капитала) будет оставаться выше 75% в течение двух лет. В случае необходимости прогнозируемые высокие показатели рентабельности помогут Kaspi лучше справляться с потенциальными рисками в случае потенциально неблагоприятной операционной среды.