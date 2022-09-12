QazInnovations окажет поддержку региональным бизнес-инкубаторам

Программа будет реализовываться с третьей декады сентября 2022 г.

Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в целях оказания поддержки акселерации стартапов и усиления кадрового потенциала субъектов инновационной деятельности планирует оказать поддержку региональным бизнес-инкубаторам.

Бизнес-инкубаторы — организации, созданные для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг. Программы инкубации бизнеса направлены на ускорение процессов роста начинающих и развивающихся компаний.

Цель программы — формирование сообществ людей, заинтересованных в инновационном предпринимательстве в Республики Казахстан путем проведения локальных тематических мероприятий и поддержки по созданию необходимой инфраструктуры. Популяризация инструментов поддержки и освещение мероприятий и программ, проводимых QazInnovations, предоставление пространства для проведения мероприятий в регионах позволит сформировать региональные сообщества участников инновационной экосистемы и предпринимателей, способные в будущем сформировать пилотные региональные бизнес-инкубаторы.